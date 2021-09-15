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المشدد 6 سنوات لسائق حاز مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية

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المشدد 6 سنوات لسائق حاز مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية المشدد 6 سنوات لسائق حاز مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الثانية عشرة، برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، وعضوية المستشارين، سامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لحيازته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان.

تعود أحداث القضية للعام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة بضبط «ط. س. س» 35 عاما، سائق معدات ثقيلة مقيم بالعاشر من رمضان، وبحوزته كمية لجوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار والترويج.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

المصرى اليوم

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