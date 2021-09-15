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الاتحاد الأوروبي يعقد قمة دفاعية للتعامل مع تداعيات انهيار الأفغانية

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الاتحاد الأوروبي يعقد قمة دفاعية للتعامل مع تداعيات انهيار الحكومة الأفغانية الاتحاد الأوروبي يعقد قمة دفاعية للتعامل مع تداعيات انهيار الأفغانية
تستضيفها فرنسا خلال رئاستها للتكتل العام المقبل

الاتحاد الأوروبي يعقد قمة دفاعية للتعامل مع تداعيات انهيار الحكومة الأفغانية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم "الأربعاء"، أن أوروبا ستسعى لتعزيز قدراتها العسكرية بعد انهيار المدعومة من الولايات المتحدة في أفغانستان، معلنة عقد قمة دفاعية.

وفي خطاب "حالة الاتحاد" السنوي في البرلمان الأوروبي، أوضحت فون دير لايين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف "قمة الدفاع الأوروبي" خلال رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، التي ستستمر ستة أشهر بدءًا من العام الجديد؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وقالت فون دير لايين: "كانت مشاهدة الأحداث في أفغانستان مؤلمة جدًّا لعائلات العسكريين القتلى وأصدقائهم".

وأضافت: "علينا التفكير في الطريقة التي يمكن أن تنتهي من خلالها هذه المهمة بشكل مفاجئ. هناك أسئلة مقلقة جدًّا سيتعين على الحلفاء معالجتها داخل حلف شمال الأطلسي".

وتقود باريس الضغوط من أجل تطوير الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدًا المزيد من القدرات العسكرية المستقلة إلى جانب التحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأدى الانهيار السريع للحكومة الأفغانية في نهاية المهمة التي استمرّت 20 عامًا بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان، إلى تصاعد الجدل في بروكسل حول دور الاتحاد الأوروبي في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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