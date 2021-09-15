أخبار عاجلة

«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر -
«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي -
لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بالأسماء.. يتسلم أوراق اعتماد 24 سفيرًا جديدًا بالقاهرة

Print
بالأسماء.. السيسي يتسلم أوراق اعتماد 24 سفيرًا جديدًا بالقاهرة بالأسماء.. يتسلم أوراق اعتماد 24 سفيرًا جديدًا بالقاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم الرئيس عبدالفتاح الأربعاء، أوراق اعتماد 24 سفيرًا جديدًا إيذانًا ببدء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في عملهم بمصر، مؤكدًا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن السفراء الجدد هم:

- ضراب الدين قاسمي، سفير جمهورية طاجيكستان

- داتاكاران جبردهان، سفير جمهورية موريشيوس

- أجيت جوبتييه، سفير جمهورية الهند

- ديان انجليوف كاتراتشيف، سفير جمهورية بلغاريا

- فيليبي شيدومو، سفير جمهورية موزمبيق

- نورا أبا ريمي، سفير جمهورية نيجيريا

- شيخ راشد ملاشي، سفير جمهورية بوروندي

- هوكان ايمسجورد، سفير مملكة السويد

- عوبيد بوامة أكوا، سفير جمهورية غانا

- سيدي محمد محمد عبدالله، سفير الجمهورية الموريتانية

- فرانك هرتمان، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية

- زماني بن إسماعيل، سفير جمهورية ماليزيا

- أدريانا ليسيديني، سفيرة جمهورية أوروجواي الشرقية

- سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر

- أرتوراس جايليوناس، سفير جمهورية ليتوانيا

- هيلدا كليمتسدال، سفيرة مملكة النرويج

- تشوناي ايليمي حسن، سفير جمهورية تشاد

- أحمد على بري، سفير جمهورية جيبوتي

- جاريث كريستوفر بايلي، سفير المملكة المتحدة

- بيكا كوسونن، سفير جمهورية فنلندا

- عزالدين تاجو، سفير جمهورية الفلبين

- أمينة شبينة، سفيرة جمهورية المالديف

- زنيني سينومبي، سفير جمهورية بتسوانا

- دميتري كرويتور، سفير جمهورية مولدوفا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

القيادة تعزي "السيسي" في وفاة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق

القيادة تعزي "السيسي" في وفاة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق

السيسي عن سد النهضة: تعنت إثيوبيا وسياسة فرض الأمر الواقع يهدد أمن واستقرار المنطقة

السيسي عن سد النهضة: تعنت إثيوبيا وسياسة فرض الأمر الواقع يهدد أمن واستقرار المنطقة

السيسي يؤكد على أهمية تذليل الصعوبات لتوفير اللقاحات لمختلف شعوب العالم بصورة عادلة

السيسي يؤكد على أهمية تذليل الصعوبات لتوفير اللقاحات لمختلف شعوب العالم بصورة عادلة