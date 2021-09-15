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تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي الأربعاء، أوراق اعتماد 24 سفيرًا جديدًا إيذانًا ببدء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في عملهم بمصر، مؤكدًا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن السفراء الجدد هم:

- ضراب الدين قاسمي، سفير جمهورية طاجيكستان

- داتاكاران جبردهان، سفير جمهورية موريشيوس

- أجيت جوبتييه، سفير جمهورية الهند

- ديان انجليوف كاتراتشيف، سفير جمهورية بلغاريا

- فيليبي شيدومو، سفير جمهورية موزمبيق

- نورا أبا ريمي، سفير جمهورية نيجيريا

- شيخ راشد ملاشي، سفير جمهورية بوروندي

- هوكان ايمسجورد، سفير مملكة السويد

- عوبيد بوامة أكوا، سفير جمهورية غانا

- سيدي محمد محمد عبدالله، سفير الجمهورية الموريتانية

- فرانك هرتمان، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية

- زماني بن إسماعيل، سفير جمهورية ماليزيا

- أدريانا ليسيديني، سفيرة جمهورية أوروجواي الشرقية

- سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر

- أرتوراس جايليوناس، سفير جمهورية ليتوانيا

- هيلدا كليمتسدال، سفيرة مملكة النرويج

- تشوناي ايليمي حسن، سفير جمهورية تشاد

- أحمد على بري، سفير جمهورية جيبوتي

- جاريث كريستوفر بايلي، سفير المملكة المتحدة

- بيكا كوسونن، سفير جمهورية فنلندا

- عزالدين تاجو، سفير جمهورية الفلبين

- أمينة شبينة، سفيرة جمهورية المالديف

- زنيني سينومبي، سفير جمهورية بتسوانا

- دميتري كرويتور، سفير جمهورية مولدوفا