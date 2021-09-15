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كارتيرون يبحث تعديل خطة إعداد بعد تأجيل كأس

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كارتيرون يبحث تعديل خطة إعداد الزمالك بعد تأجيل كأس مصر كارتيرون يبحث تعديل خطة إعداد بعد تأجيل كأس

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يعقد باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي ، جلسة مع جهازه المعاون، من اجل تعديل خطة اعداد الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد قرار اتحاد الكرة الأخير، بتأجيل مباريات كأس ، بسبب منح الفرصة للمنتخب الوطني، للاستعداد لمواجهتي ليبيا، في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم.

وينتظم في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، السداسي محمد أبوجبل ومحمود حمدي الونش وعمر السعيد ومحمود عبدالعزيز والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي، بعدما منحهما كارتيرون، راحة من التدريبات عقب حصولهما على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، والذي ادي لشعورهم بنوع من الإرهاق، مما جعل الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور محمد أسامة، المطالبة بمنحهم راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة، لتخفيف الاعراض التي نتجت عن تلقيهم اللقاح.

فيما ينتظم ايضاً في التدريبات، امام عاشور، بعدما حصل على اذن من الجهاز الفني، بالتغيب عن التدريبات امس الاول، بسبب انشغاله ببعض الأمور الخاصة والتي حالت دون حضوره للنادي وخوض التدريبات مع بقية زملائه بالفريق.

المصرى اليوم

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