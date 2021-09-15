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موسيماني يطلع على حالة مصابي الأهلي قبل معسكر الاسكندرية

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موسيماني يطلع على حالة مصابي الأهلي قبل معسكر الاسكندرية موسيماني يطلع على حالة مصابي الأهلي قبل معسكر الاسكندرية

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حصل الجنوب إفريقي بيتسو موسميانى المدير الفنى للنادى الأهلي على تقرير من الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، خاص بموقف اللاعبين المصابين بالفريق لتحديد موقفهم النهائي من السفر مع الفريق للإسكندرية لخوض معسكر مغلق استعداداً لمواجهة السوبر المحلى أمام الطلائع والمقرر لها الثلاثاء المقبل بالإسكندرية.

وتضم قائمة المصابين بالقلعة الحمراء كلا من الجنوب إفريقى بيرسى تاو الوافد الجديد للقلعة الحمراء والذى يعانى من مزق في العضلة الضامة تعرض له مع منتخب بلاده أثناء خوض تصفيات ، وأكرم توفيق لاعب خط الوسط الذي عانى طوال الفترة الماضية من كسر في فك الوجه تعرض له مع منتخب ويرتدى ماسك للمشاركة في تدريبات المارد الأحمر، بجانب محمود متولى مدافع الأهلى الذي اشتكى من ألم في الركبة قبل ودية بتروجت الأخيرة.

المصرى اليوم

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