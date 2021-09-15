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المشدد 15 سنة لصاحب مكتب استيراد حاز هيروين بقصد الإتجار في الشرقية

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المشدد 15 سنة لصاحب مكتب استيراد حاز هيروين بقصد الإتجار في الشرقية المشدد 15 سنة لصاحب مكتب استيراد حاز هيروين بقصد الإتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، سامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، بمعاقبة صاحب مكتب استيراد وتصدير بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان.

تعود أحداث القضية للعام الجاري، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة بضبط «م. إ. ب» 38 عاما صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم مركز الزقازيق، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار والترويج.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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