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أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقليص مدة الحجر إلى 5 أيام للقادمين إليها من الدول المسموح القدوم منها لغير المحصنين ضد فيروس كورونا، أو الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاح.

وأكدت السلطات أن هذا القرار مرتبط بشرط يتمثل في إجراء اختبارات فيروس كورونا، مع ضرورة تسجيل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلكترونيا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم.

وتجاوزت الإصابات في العالم 225 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين و700 آلاف حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.