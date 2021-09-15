الجيش الأمريكي: الجندي الذي يرفض التطعيم سيتعرض للفصل من الخدمة

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قال الجيش الأمريكي ، إن أفراد الجيش الذين يرفضون التطعيم بلقاح فيروس كورونا ربما يتم وقفهم عن العمل وتسريحهم من الخدمة.

وكان وزير الدفاع لويد أوستن، قد أمربتطعيم جميع أفراد الجيش العاملين، في أغسطس الماضي بعد اعتماد إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية لقاح فايزر/بيونتيك ، وقال الجيش في بيان إن القادة والضباط وضباط الصف الذين يرفضون التطعيم ولم يتقدموا بطلب لإعفائهم سيواجهون الوقف عن العمل والتسريح إذا رفضوا الالتزام بالأمر.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن عدد المصابين بكورونا بين أفرادها بلغ أكثر من 353 ألفا وعدد المتوفين 450 وسط صفوف أبنائها.