الصين تفرض تدابير إغلاق مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

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فرضت الصين تدابير إغلاق وكثفت طلباتها لإجراء اختبارات جماعية في المدن الواقعة على طول ساحلها الشرقي، وسط زيادة في الإصابات بفيروس كورونا مؤخرا، ووضعت السلطات نقاط تفتيش في محطات تحصيل الرسوم بجميع أنحاء مدينة بوتيان في مقاطعة فوجيان، مع إغلاق 12 منطقة بالكامل.

وقيدت سلطات مدينتي شيامن وتشوانتشو المجاورتين حركة السفر حيث تنتشر سلالة «دلتا» في المنطقة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم تشخيص 50 إصابة إضافية في عدة مناطق بفوجيان معظمها في بوتيان، حيث سجلت ما لا يقل عن 152 إصابة جديدة في الأيام الماضية، ما أدى إلى صدور أوامر بالبقاء في المنازل وإغلاق أماكن الترفيه، إلى جانب إلغاء الأنشطة الجماعية، كما علقت السلطات خدمة حافلات المسافات الطويلة إلى أجزاء أخرى من المقاطعة.

وتجاوزت الإصابات في العالم 225 مليون حالة وأكثر من 4 ملايين و700 ألف حالة وفاة.