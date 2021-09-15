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بيل جيتس يدعو العالم للاستعداد لأوبئة جديدة محتملة

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بيل جيتس يدعو العالم للاستعداد لأوبئة جديدة محتملة بيل جيتس يدعو العالم للاستعداد لأوبئة جديدة محتملة

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أعرب الملياردير بيل جيتس عن قلقه إزاء عدم استعداد العالم لأوبئة جديدة محتملة، مؤكدا أن الحل الوحيد هو تطوير لقاح خلال 100 يوم وإنتاجه بالحجم الكافي خلال الـ100 يوم التالية.

وقال في حديث لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «أنا قلق بعض الشيء لأن الاهتمام بالجاهزية لمواجهة الأوبئة أقل مما توقعته»، مضيفا أن الحل الحقيقي الوحيد لهذه القضية هو امتلاك مصانع قادرة على إنتاج الكمية الكافية من اللقاحات خلال 100 يوم، وهو أمر قابل للتحقيق.

وكانت مؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية قد دعت الدول مؤخرا إلى استثمار المزيد في أنظمة الرعاية الصحية، بما في ذلك في إنتاج اللقاحات، وأشارت المؤسسة بقلق إلى عدم المساواة في توزيع اللقاحات المضادة لفيورس كورونا بين الدول الغنية والفقيرة حول العالم.

المصرى اليوم

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