لوكاكو المهاجم الذي عوض جماهير تشيلسي بعد سنوات من الانتظار

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وجد أخيرا نادي تشيلسي الإنجليزي ضالته في المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو المنتقل مطلع الموسم الحالي من نادي انتر ميلان الإيطالي بعد تحقيق لقب الدوري الغائب منذ سنوات ليست بالقليله.

ويعد الدبابه البلجيكيه من أبرز المهاجمين في الوقت الحالي على الساحه العالميه عطفا على ادأه المميز في الدوري الإنجليزي حيث استطاع ان يفرض نفسه بقوه بأداء رائع واهداف ساعدت البلوز على تصدر الدوري.

لعب لوكاكو ف فترته الثانية مع الفريق الإنجليزي تشيلسي حتى الان 4 مباريات منها 3 مباريات في الدوري الإنجليزي ومباراة واحدة في دوري الابطال محرزا 4 اهداف كمعدل رائع للاعب البلجيكي مذكرًا الجماهير بالمهاجم السابق للبلوز الايفواري دروجبا.

بدأ لوكاكو مسيرته المهنية مع رويال أندرلخت البلجيكي في عام 2009، حيث شارك لأول مرة في سن 16 عامًا. وفاز بجائزة هداف الدوري. وقع لصالح نادي تشيلسي الإنجليزي في عام 2011، لكنه شارك بشكل متقطع في موسمه الأول وانضم إلى وست بروميتش ألبيون على سبيل الإعارة في عام 2012. وساعدهم في الوصول إلى المركز الثامن بشكل غير متوقع في موسم 2012–13، وقبل موسم 2013–14 انضم إلى إيفرتون على سبيل الإعارة. بعد مساعدة النادي في الوصول إلى رصيد نقاط قياسي في تاريخه.

تم اختياره في فريق العام في الدوري الإنجليزي لعام 2016–17، وقع لوكاكو لمانشستر يونايتد في عام 2017 محققا معه اليوربا ليج، وانتقل اللاعب لنادي إنتر ميلان في أغسطس 2019 وفاز بلقب الدوري الإيطالي في موسمه الثاني مع النادي وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري.

على صعيد المنتخب فان المهاجم البلجيكي لعب 81 مباراة، وسجل 59 هدفاً، مما جعله الهداف التاريخي للمنتخب البلجيكي وشارك لوكاكو في أول مباراة دولية له مع المنتخب البلجيكي في عام 2010، في سن 17 عاماً، ومثّل منتخبه منذ ذلك الحين في ثلاث بطولات كبرى، وهي بطولة كأس العالم 2014 وبطولة أمم أوروبا 2016 وكأس العالم 2018 حيث قاد بلجيكا إلى المركز الثالث وأنهى البطولة كثاني أفضل هداف بالمناصفه وفاز بالحذاء البرونزي.