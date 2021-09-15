أخبار عاجلة

إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر -
«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي -
لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان -
الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الإثنين المقبل .. وانخفاض درجات الحرارة وأمطار غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يقدم عرضًا جديدًا لبن شرقي لإقناعه بالتجديد والتنازل عن الشرط الجزائي

Print
الزمالك يقدم عرضًا جديدًا لبن شرقي لإقناعه بالتجديد والتنازل عن الشرط الجزائي يقدم عرضًا جديدًا لبن شرقي لإقناعه بالتجديد والتنازل عن الشرط الجزائي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تسابق اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، برئاسة حسين لبيب، الزمن من أجل إقناع المغربي أشرف بن شرقي بتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء لموسمين جديدين، حيث ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل، وترغب اللجنة في الإبقاء على القوام الأساسي للفريق، خصوصاً أن اللاعب يعد من العناصر الأساسية، التي يعتمد عليها الفريق سواء في المباريات المحلية أو الإفريقية.

وتمسك أشرف بن شرقي بوجود شرط جزائي في عقده الجديد، يتيح له الاحتراف في أي وقت، بعد سداد الشرط الجزائي الذي سيتم وضعه في العقد الجديد، وهو الأمر الذي رفضه مسؤولو اللجنة التي تدير نادي الزمالك.

وطالب باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مسؤولي اللجنة، بمحاولة تمديد عقد اللاعب، حتى يضفي الأمر المزيد من الاستقرار على الفريق، خلال الفترة المقبلة، وعدم التفريط في أي من عناصره الأساسية، خصوصاً أن بن شرقي سيكون له دور كبير مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن كارتيرون سيعتمد عليه في مركز رأس الحربة الصريح، في ظل عدم التعاقد مع رأس حربة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وعلمت «المصري اليوم» ان مسؤولي اللجنة سيعقدون جلسة مع اللاعب، خلال الأيام القليلة المقبلة، من اجل إقناعه بالتجديد، مع الاتفاق على منحه حملة إعلانية خلال المواسم الثلاثة التي سيبقي فيها مع الزمالك، شريطة أن يتنازل عن وجود الشرط الذي يرفضه مسؤولو اللجنة، ويتمسك بن شرقي، في وجوده في العقد الجديد.

وانتظم بن شرقي في تدريبات الزمالك، أمس الأول، بعد عودته للقاهرة عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها بعد المشاركة مع منتخب المغرب في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان

محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان

مستشار الزمالك : ما فعله لبيب في ملف النقاز إهمال وربنا نصر مرتضى عليه

مستشار الزمالك : ما فعله لبيب في ملف النقاز إهمال وربنا نصر مرتضى عليه

محامي الزمالك الإيطالي: الأبيض حقق انتصار تاريخي في قضية النقاز

محامي الزمالك الإيطالي: الأبيض حقق انتصار تاريخي في قضية النقاز

إبراهيم عبدالله: قيمة الزمالك أكبر من التبرعات.. وشركة كرة القدم بالأهلي «وهمية»

إبراهيم عبدالله: قيمة الزمالك أكبر من التبرعات.. وشركة كرة القدم بالأهلي «وهمية»