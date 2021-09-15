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تسابق اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الزمن من أجل إقناع المغربي أشرف بن شرقي بتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء لموسمين جديدين، حيث ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل، وترغب اللجنة في الإبقاء على القوام الأساسي للفريق، خصوصاً أن اللاعب يعد من العناصر الأساسية، التي يعتمد عليها الفريق سواء في المباريات المحلية أو الإفريقية.

وتمسك أشرف بن شرقي بوجود شرط جزائي في عقده الجديد، يتيح له الاحتراف في أي وقت، بعد سداد الشرط الجزائي الذي سيتم وضعه في العقد الجديد، وهو الأمر الذي رفضه مسؤولو اللجنة التي تدير نادي الزمالك.

وطالب باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مسؤولي اللجنة، بمحاولة تمديد عقد اللاعب، حتى يضفي الأمر المزيد من الاستقرار على الفريق، خلال الفترة المقبلة، وعدم التفريط في أي من عناصره الأساسية، خصوصاً أن بن شرقي سيكون له دور كبير مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن كارتيرون سيعتمد عليه في مركز رأس الحربة الصريح، في ظل عدم التعاقد مع رأس حربة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وعلمت «المصري اليوم» ان مسؤولي اللجنة سيعقدون جلسة مع اللاعب، خلال الأيام القليلة المقبلة، من اجل إقناعه بالتجديد، مع الاتفاق على منحه حملة إعلانية خلال المواسم الثلاثة التي سيبقي فيها مع الزمالك، شريطة أن يتنازل عن وجود الشرط الذي يرفضه مسؤولو اللجنة، ويتمسك بن شرقي، في وجوده في العقد الجديد.

وانتظم بن شرقي في تدريبات الزمالك، أمس الأول، بعد عودته للقاهرة عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها بعد المشاركة مع منتخب المغرب في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.