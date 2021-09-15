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تعلن إعدام مصري في المدينة المنورة

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السعودية تعلن إعدام مصري في المدينة المنورة تعلن إعدام مصري في المدينة المنورة

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أعلنت وزارة الداخلية ، الأربعاء، عن تنفيذ حكم «القتل حدا» في مقيم مصري بعد إدانته بخنق امرأة وحرق جثتها في المدينة المنورة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، إن «عصام محمد هلال على، مصري الجنسية، أقدم على قتل عائشة مصطفى محمد البرناوي، مقيمة بطريقة غير نظامية، وذلك بضربها وخنقها وإحراق جثمانها بقصد إخفائها».

وأضافت الداخلية السعودية: «تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانة المدعى عليه بقتل المجني عليها عمدًا وعدوانًا غيلة وهي في مأمن منه والحكم عليه بالقتل حدًا».

وتابعت الداخلية أن الحكم تم تأييده «من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا، وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور»، مشيرة إلى أن تنفيذ الحكم تم في سجون منطقة المدينة المنورة.

المصرى اليوم

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