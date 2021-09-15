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أبرزها ليفربول ضد ميلان.. مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أبرزها ليفربول ضد ميلان.. مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة أبرزها ليفربول ضد ميلان.. مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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تستكمل اليوم الأربعاء باقي مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2021- 2022، حيث ينتظر الملايين من عشاق كرة القدم مشاهدة أبرز نجوم العالم في أقوى البطولات القارية للأندية، وتقام اليوم 8 مباريات، أبرزها مباراة ليفربول ضد إيه سي ميلان ومباراة إنتر ميلان ضد ريال مدريد ومباراة أتلتيكو مدريد ضد بورتو.

وفيما يلي جميع مبارايات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة :

- بشكتاش ضد بورسيا دورتموند

المباراة ستقام في تمام الساعة 6:45 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فودافون بارك وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD Premium

- شيريف ضد شاختار دونتسك

المباراة ستقام في تمام الساعة 6:45 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب شيريف وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 2 HD Premium

- إنتر ميلان ضد ريال مدريد

المباراة ستقام في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سان سيرو وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 2 HD Premium

- كلوب بروج ضد باريس سان جيرمان

المباراة ستقام في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب جان برايدال وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 3 HD Premium

- مانشستر سيتي ضد لايبزج

المباراة ستقام في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 1 Extra

- أتلتيكو مدريد ضد بورتو

المباراة ستقام في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب واندا ميتروبوليتانو وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 2 Extra

- سبورتنج لشبونة ضد أياكس أمستردام

المباراة ستقام في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب خوسيه الفالادي وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 2 HD Premium

- ليفربول ضد إيه سي ميلان

المباراة ستقام في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD Premium

المصرى اليوم

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