أبرزها ليفربول ضد ميلان.. مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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تستكمل اليوم الأربعاء باقي مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2021- 2022، حيث ينتظر الملايين من عشاق كرة القدم مشاهدة أبرز نجوم العالم في أقوى البطولات القارية للأندية، وتقام اليوم 8 مباريات، أبرزها مباراة ليفربول ضد إيه سي ميلان ومباراة إنتر ميلان ضد ريال مدريد ومباراة أتلتيكو مدريد ضد بورتو.
وفيما يلي جميع مبارايات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة :
- بشكتاش ضد بورسيا دورتموند
المباراة ستقام في تمام الساعة 6:45 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فودافون بارك وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD Premium
- شيريف ضد شاختار دونتسك
المباراة ستقام في تمام الساعة 6:45 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب شيريف وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 2 HD Premium
- إنتر ميلان ضد ريال مدريد
المباراة ستقام في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سان سيرو وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 2 HD Premium
- كلوب بروج ضد باريس سان جيرمان
المباراة ستقام في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب جان برايدال وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 3 HD Premium
- مانشستر سيتي ضد لايبزج
المباراة ستقام في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 1 Extra
- أتلتيكو مدريد ضد بورتو
المباراة ستقام في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب واندا ميتروبوليتانو وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 2 Extra
- سبورتنج لشبونة ضد أياكس أمستردام
المباراة ستقام في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب خوسيه الفالادي وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 2 HD Premium
- ليفربول ضد إيه سي ميلان
المباراة ستقام في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD Premium