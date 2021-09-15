المجلس الإقليمي للسكان يؤكد على أهمية القضية السكانية بشمال سيناء

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أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، على أهمية تناول القضية السكانية باعتبارها من أهم القضايا الرئيسية التي تهتم بها القيادة السياسية لما لها من تأثير سلبى على النمو وعلى جميع موارد الدولة.

وأضاف سكرتير عام المحافظة، خلال رئاسته لإجتماع المجلس الإقليمى للسكان بالمحافظة، والذى عقد في ديوان عام المحافظة اليوم الأربعاء، أن المجلس القومى للسكان له دور كبير في المحافظة لأنه يعالج مشكلة الزيادة السكانية على ضوء الخطة التنفيذية على مستوى الجمهورية، وأنه على باقى الجهات المعنية المشاركة والتنسيق والتعاون في تنفيذ الخطة وتحقيق مستهدفات الدولة في تحقيق التوازن في الزيادة السكانية وعلى ضوء المحاور الخمسة التي تقوم عليها الخطة من حيث: تنظيم الأسرة، الصحة الانجابية، التعليم، الشباب وصحة المراهقين، الاعلام والتواصل مع المرأة وتمكينها اجتماعيا وقانونيا.

وطالب سكرتير عام المحافظة بتعاون كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، إلى جانب مناقشة الخطة السنوية ونسبة تنفيذها للمستهدفين، على أن تكون الخطة قابلة للتنفيذ وتؤدى إلى رفع النسبة الحالية.

كما طالب باستمرارية التقرير الشهرى لكل جهة، والالتزام بمستهدفات الخطة السكانية.

وأوضح سكرتير عام المحافظة أنه على كل جهة تناول الخطة حسب طبيعة عملها، وأن يتم تجميع أنشطة الجهات المعنية لعمل تحليل لها عن طريق المجلس القومى للسكان.

ومن جانبها.. أعلنت نوال سالم مقررة فرع المجلس القومى للسكان أن محافظة شمال سيناء، تعد ثالث محافظة على مستوى الجمهورية في اعتماد الخطة السكانية.. مشيرة إلى ضرورة استمرارية العمل في ظل نظام رقمنة الدولة وعمل توثيق لكل شخص على أرض المحافظة، والعمل على ضبط معدل المواليد والزيادة السكانية والنهوض بمستهدفات الخطة في كافة محاورها.

وطالبت بالتنسيق بين كافة الجهات والاعلام، وتفعيل دور الرائدات الريفيات.. مع مراعاة العادات والتقاليد السائدة.. إلى جانب تفعيل دور الرائدات بالتضامن الاجتماعى لزيادة عدد الأسر المستفيدة، وعمل توأمة بين كافة المديريات والجهات العاملة في مختلف أنشطة الخطة، والاتفاق على معالم أساسية لاستراتيجية مواجهة المشكلة السكانية في شمال سيناء بما يتمشى مع ظروفها وعاداتها وتقاليدها والجهود المبذولة من فرع المجلس القومى للسكان وباقى الجهات في هذا المجال.

واستعرضت خدمات تنظيم الأسرة على مستوى جميع الجهات المشاركة وأعداد المنتفعين منها.. كما عرضت أنشطة الخطة السكانية والدورات التدريبية التي نظمها فرع المجلس القومى للسكان.. مشيرة إلى أن انجازات فرع المجلس القومى للسكان والديوان العام للمحافظة خلال الفترة الماضية في مجال تحسين خصائص السكان والقضاء على ظاهرة عدم وجود أوراق رسمية بهدف تمكين الأطفال ساقطى القيد من الالتحاق بالمدارس، وفى مجال التوعية المجتمعية بقضايا الصحة الإنجابية بهدف الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى على ضوء برنامج حياة كريمة، وتنفيذ ندوات لمواجهة الزواج المبكر بقرى المحافظة، وفى مجال مواجهة العنف ضد المرأة وبهدف تمكينها اجتماعيا وقانونيا.. بخلاف القوافل السكانية الشاملة بالتعاون مع الصحة والأزهر الشريف والأوقاف والمجلس القومى للمرأة والثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى ولجنة حماية الطفل .

حضر الاجتماع المسئولين عن تنفيذ الخطة السكانية بمديريات: التربية والتعليم، الشباب والرياضة، والأوقاف، التضامن الاجتماعى، القوى العاملة، الثقافة، الاعلام، والزراعة.