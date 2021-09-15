نيابة الاستئناف تحقق في اتهام فيفي عبده بنشر الفسق والفجور في واقعة «البشكير»

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قررت جهات التحقيق إحالة البلاغ ضد الفنانة فيفي عبده في واقعة الرقص بـ«البشكير» إلى نيابة الاستئناف للتحقيق بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

كان المحامي أشرف فرحات تقدم ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد الفنانة فيفي عبده للرقص في مقطع فيديو ترتدي فيه «البشكير»، ما أثار غضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح البلاغ الذي حمل رقم 97696، أن رقص الفنانة بفوطة حمام بمنطقة الساحل الشمالي يتنافى مع الآداب العامة لقيم وأخلاق المجتمع المصري، مؤكدا أنها جريمة تعاقب عليها طبقا لقانون.

واستند البلاغ إلى أن جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ينص في المادة 25، بمعاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية ولم تكن واقعة الرقص بالبشكير المرة الأولى التي تتعرض لها فيفي عبده للهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعرضت للهجوم الشديد بعد ظهورها وهي ترقص على أغنية أماكن السهر وهي ترتدي هوت شورت جينز وتوب أسود وأن الراقصة نشرت فيديو على حسابها الشخصي فيس بوك.