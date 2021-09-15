مصادر تكشف قصة اصطدام مركبة خاصة للأمن البيئي بإحدى دوريات القوات شبه متوقفة

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أثناء مطاردة سيارة مطموسة اللوحات..أسفر عن إصابة قائد المركبة ومرافقه وأفراد القوات

كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" عما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع لاصدام إحدى المركبات الخاصة بدورية تابعة للقوات الخاصة للأمن البيئي.

وأوضحت "المصادر" أنه بينما كانت دوريات قوات الأمن البيئي تؤدي مهامها في محافظة الوجه اشتبهت بإحدى المركبات مطموسة اللوحات، التي لاذت بالفرار بسرعة عالية، وعلى بعد 15 كيلومترًا اصطدمت المركبة الهاربة أثناء عبورها الطريق الأسفلتي بإحدى دوريات القوات التي كانت شبه متوقفة ومكلفة بمهمة أخرى، ما أسفر عن إصابة قائد المركبة ومرافقه وأفراد القوات، وتم نقلهم في حينه لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتسليم الحادث لجهة الاختصاص.