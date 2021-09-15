أخبار عاجلة

إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر -
«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي -
لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان -
الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الإثنين المقبل .. وانخفاض درجات الحرارة وأمطار غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

الجيش الكوري الجنوبي : كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين تجاه البحر الشرقي

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
القوات البرية في كازاخستان تنفذ مهام قتالية إثر إعلان اختبار مفاجئ لجاهزيتها

القوات البرية في كازاخستان تنفذ مهام قتالية إثر إعلان اختبار مفاجئ لجاهزيتها

الأمم المتحدة ومحاولات الاختراق

الأمم المتحدة ومحاولات الاختراق

حالة من الترقب تسود الشارع التونسي بعد خطاب الرئيس سعيد

حالة من الترقب تسود الشارع التونسي بعد خطاب الرئيس سعيد

كلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76

كلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76