أخبار عاجلة

إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر -
«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي -
لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان -
الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الإثنين المقبل .. وانخفاض درجات الحرارة وأمطار غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

علماء: أدلة علمية توصلت إلى أن الجرعات المعززة من لقاحات كورونا ليست ضرورية للجميع

Print
علماء: أدلة علمية توصلت إلى أن الجرعات المعززة من لقاحات كورونا ليست ضرورية للجميع علماء: أدلة علمية توصلت إلى أن الجرعات المعززة من لقاحات كورونا ليست ضرورية للجميع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مجموعة من العلماء الأمريكيين والعالميين أن الأدلة العلمية، توصلت إلى أن الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لكورونا ليست ضرورية لعامة الناس في الوقت الراهن.

وقال العلماء، في مقال نشر بمجلة «لانسيت» العلمية البريطانية، إنه في حين أن فعالية لقاح كورونا ضد الأعراض الخفيفة قد تتضاءل بمرور الوقت، فإن الحماية من المرض الشديد قد تستمر، لأن جهاز المناعة في الجسم معقد، وله دفاعات أخرى إلى جانب الأجسام المضادة التي قد تحمي الشخص من الإصابة بمرض خطير.

وتابعوا: لا يبدو أن الأدلة الحالية تظهر الحاجة إلى تعزيز التطعيم لعموم السكان، حيث تظل الفعالية ضد الأمراض الشديدة مرتفعة، مضيفين أن إعطاء جرعة معززة ليس مناسبا في هذه المرحلة من الجائحة، وأقروا بأن الجرعات المعززة قد تكون مطلوبة في نهاية المطاف لعامة السكان، إذا تضاءلت المناعة التي يسببها اللقاح أكثر أو ظهرت طفرة جديد يمكن أن تتجنب حماية اللقاحات.

وقالوا إن هناك مخاطر لتوزيع الجرعات المعززة في وقت مبكر جدا، بما في ذلك احتمال حدوث آثار جانبية مثل التهاب القلب النادر المعروف باسم التهاب عضلة القلب، الذي طال بعض الحالات النادرة، وأشاروا إلى أن الجرعة المعززة قد تكون مناسبة لبعض الأفراد، مثل أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، والذين لا ينتجون استجابة مناعية كافية بعد تلقي جرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق

محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان

محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان