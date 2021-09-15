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اتحاد الكرة يعيد تشكيل اللجان: عبد الفتاح للحكام .. وعبده صالح للانضباط وموسى لشئون اللاعبين

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اتحاد الكرة يعيد تشكيل اللجان: عبد الفتاح للحكام .. وعبده صالح للانضباط وموسى لشئون اللاعبين اتحاد الكرة يعيد تشكيل اللجان: عبد الفتاح للحكام .. وعبده صالح للانضباط وموسى لشئون اللاعبين

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تعيين الكابتن عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام على أن يتقدم بتشكيل اللجنة الجديد أول أكتوبر المقبل، فيما تستمر اللجنة الحالية لتسيير الأعمال حتى نهاية الشهر الحالي.
كما قرر الاتحاد تعيين المستشار محمد عبده صالح رئيسا للجنة الانضباط والدكتور عادل موسى رئيسا للجنة شئون اللاعبين والكابتن خالد كامل رئيسا للجنة مسابقات القسم الثاني والكابتن عادل محفوظ رئيسا للجنة مسابقات القسم الثالث ، فيما تم تأجيل النظر في لجنة مسابقات القسم الأول انتظارًا لانتخابات رابطة الأندية المقرر اقامتها الأحد المقبل.
كما قرر الاتحاد المصري إرجاء تشكيل لجان فض المنازعات وتراخيص الأندية واللاعبين المحترفين والتطوير لوقت لاحق.

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