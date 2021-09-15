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تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، العمل بالأوكازيون الصيفي 2021 حتى أخر موعد اليوم الأربعاء، وسط شن حملات مستمرة على المحلات التجارية، للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار، وكذلك حصولها على تصاريح من مديريات التموين للمشاركة في الأوكازيون، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية للمرور على أكثر عدد من المحلات والأسواق المختلفة بالمحافظات.

وتقوم الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات على الأسواق ومتابعة العروض المعلنة من قبل الجهات المشاركة خاصة مع أواخر فترة الأوكازيون للتصدي لأى محاولات تلاعب حيث نجح الأوكازيون العام الحالي في وجود نسبه تخفيضات حقيقية للكثير من المحلات وضبط المخالفين، حيث يتم مراجعة بيانات الباركود الخاص بكل سلعة ومعرفة السعر قبل وبعد التخفيضات وفى حالة وجود مخالفات يتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأن نسبة التخفيضات وصلت لبعض المنتجات الآن إلى 70% وتقل عن ذلك في بعض المنتجات الأخرى لدى المحلات المشاركة في الأوكازيون حيث تتسابق حاليا المحلات التجارية في عروض التخفيضات من أجل جذب المستهلك .

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفي 2021 فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث ان نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الصيفي، كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية طوال فترة الأوكازيون بإصدار نشرات توعوية وإرسالها إلى المديريات بشأن توعية المستهلك خلال شرائه في فترة الأوكازيون الصيفي للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار منها مشاهدة المنتجات «الملابس» بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها، وأنه في حالة وجود لون المنتج باهت، فأنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجاري وكذلك التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التي يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات.