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بالصور .. «جبالي» يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي ويصطحبه في جولة داخل البرلمان

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بالصور .. «جبالي» يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي ويصطحبه في جولة داخل البرلمان بالصور .. «جبالي» يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي ويصطحبه في جولة داخل البرلمان

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التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ظهر اليوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، والذي يزور على رأس وفد برلماني عراقي رفيع المستوى.

في بداية اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالسيد رئيس مجلس النواب العراقي، والوفد المرافق له، مؤكداً على أن تلك الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية العراقية زخماً إيجابياً على كافة المستويات، كما أكد رئيس مجلس النواب على أن الدولة المصرية تقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وتدعمه في جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار، مثمناً دور العراق المتصاعد في دعم استقرار المنطقة العربية. على الصعيد البرلماني .

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن مجلس النواب المصري يتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني مع مجلس النواب العراقي، بما يمثل قوة دفع ويُعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي على اعتزازه بتلك الزيارة والتي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية – العراقية تنامياً إيجابياً ملحوظاً، على كافة الأصعدة والمستويات، مثمناً الدور المصري الريادي في دعم وتعزيز أمن واستقرار العراق والمنطقة العربية بأكملها، ومتطلعاً إلى تعزيز العلاقات المصرية – العراقية، خاصة على الصعيد البرلماني، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

في نهاية اللقاء، اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق في جولة تفقدية داخل أروقة المجلس، شملت القاعة الرئيسية للمجلس ومُتحف المجلس، استمع خلالها وفد مجلس النواب العراقي إلى شرح وافي لتاريخ الحياة النيابية المصرية.

رئيس البرلمان المصري خلال استقبال رئيس مجلس النواب العراقي
رئيس البرلمان المصري خلال استقبال رئيس مجلس النواب العراقي
رئيس البرلمان المصري خلال استقبال رئيس مجلس النواب العراقي
رئيس البرلمان المصري خلال استقبال رئيس مجلس النواب العراقي
رئيس البرلمان المصري خلال استقبال رئيس مجلس النواب العراقي
رئيس البرلمان المصري خلال استقبال رئيس مجلس النواب العراقي
رئيس البرلمان المصري خلال استقبال رئيس مجلس النواب العراقي
رئيس البرلمان المصري خلال استقبال رئيس مجلس النواب العراقي
رئيس البرلمان المصري خلال استقبال رئيس مجلس النواب العراقي
رئيس البرلمان المصري خلال استقبال رئيس مجلس النواب العراقي
رئيس البرلمان المصري خلال استقبال رئيس مجلس النواب العراقي
رئيس البرلمان المصري خلال استقبال رئيس مجلس النواب العراقي
رئيس البرلمان المصري خلال استقبال رئيس مجلس النواب العراقي
رئيس البرلمان المصري خلال استقبال رئيس مجلس النواب العراقي
رئيس البرلمان المصري خلال استقبال رئيس مجلس النواب العراقي

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
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