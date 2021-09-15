نسبَ قصيدة لـ أحمد شوقي.. خطأ فادح في كتاب اللغة العربية للصف الرابع الإبتدائي

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كشف أيمن تعيلب، العميد السابق لكلية الآداب جامعة السويس، وأستاذ النقد الحديث، عن خطأ وقعت فيه وزارة التربية والتعليم خاص بالصف الرابع الابتدائي لهذا العام 2021.

وقال تعليب في رسالة مطولة له عبر فيس بوك، إن الوزارة نسبت قصيدة للشاعر أحمد شوقي، وهي في الأساس قصيدة للشاعر وحيد حامد الدهشان.

ونشر العميد السابق لكلية الآداب جامعة السويس صورة للقصيدة المنسوبة لأمير الشعراء، وعلّق عليها.

وقال تعليب إنه أثناء مراجعة الدروس مع ابنته في الصف الرابع الابتدائي، وجد قصيدة في الصفحة 45 من الكتاب المدرسي 2021/2022 للغة العربية المقرر على الطلاب بالصف الرابع الابتدائي، وقال إنه تفاجىء من الخطا ونسب القصيدة لأحمد شوقي، بجانب التعريف المختصر عنه.

وقال في نهاية رسالته: «أرجو أن يتدخل السيد الوزير طارق شوقى وهو عالم جليل يدرك خطورة ماحدث حتى يحاسب هؤلاء القائمين على أمانة تعليم أبنائنا لأنهم في الحقيقة لم يقوموا بالأمانة على وجهها الصحيح النافع للبلاد والعباد، سوف أورد هنا القصيدة كاملة للشاعر وحيد حامد قابل الدهشان. كما سأرسل صورة من الكتاب المدرسى بأن نفس القصيدة للشاعر أحمد شوقى أمير الشعراء.».