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قطاع الكهرباء: فصل التيار عن 3 قرى بمركز بني سويف من 5 صباحاً حتى 11 صباحاً

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قطاع الكهرباء: فصل التيار عن 3 قرى بمركز بني سويف من 5 صباحاً حتى 11 صباحاً قطاع الكهرباء: فصل التيار عن 3 قرى بمركز بني سويف من 5 صباحاً حتى 11 صباحاً

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف،أنه من المقرر فصل التيار عن بعض قرى مركز سويف،وذلك من السبت إلى الأربعاء، الاسبوع المقبل ،لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمغذيات التي تخدم تلك القرى

وبحسب بيان القطاع..سيتم فصل التيار يوم«السبت» 9/18 «عن قرى(إبشنا،الحكامنة ،بليفيا)،ويومي»الأحد والإثنين 19و20/9«عن قرية بليفيا، ويومي»الثلاثاء والأربعاء 21و22/9«عن قرية الحكامنة،اعتباراَ من الساعة 5 صباحاً حتى 11 صباحا ،على مدار الأيام المذكورة وبحسب الترتيب المُوضح عاليه

وإذ يتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،فإنه بناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة

المصرى اليوم

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