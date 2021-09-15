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محمد عدوية يلتقي والده في ديو جديد (تفاصيل)

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محمد عدوية يلتقي والده في ديو جديد (تفاصيل) محمد عدوية يلتقي والده في ديو جديد (تفاصيل)

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يستعد المطرب محمد عدوية، لطرح ديو جديدة يجمعه بوالده المطرب أحمد عدوية، حيث قاموا بتسجيل أغنية جديدة تجمعهم سويا.

وأكد محمد عدوية، إنها أغنية مختلفة تماما وستكون مفاجأة للجمهور وأنه سعيد بالتعاون مع والده ونعم الأغنية الشعبية أحمد عدوية.

وكان قد طرح النجم محمد عدوية، أحدث أغانيه من ألبومه الجديد على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والتي تحمل اسم «سور ورا سور» من كلمات أحمد عبدالنبى وألحان وتوزيع مونتى وإنتاج ياسر حسانين وهندسة صوت خالد رؤوف.

ويتعاون الفنان محمد عدوية، في ألبومه الغنائى الجديد مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين ويحرص من خلاله على تقديم عدد من الأغانى المتنوعة وأشكال موسيقية مختلفة تضيف لرصيده الغنائى.


من ناحية أخرى يطرح النجم محمد عدوية، خلال الأيام المقبلة أغنية «ناس وداسوا» التي تجمعه مع مطرب الراب سداوى، وتحمل شكلًا موسيقيًّا جديدًا من خلال مزج موسيقى الراب بالطابع الشرقى.


وتقول كلمات الأغنية: «جابوا جابوا جابوا سيرتي.. قلبوا قلبوا بقوا ضدي، غلبوا عندي.. منهم زادت حيرتي.. ناس وداسوا بافترا في الرأس هموم متلتلة طب ليه يا دنيا مش كده».

المصرى اليوم

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