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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 11410.98 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11410.98 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 11410.98 نقطة
بتداولات بلغت 6.8 مليارات ريال لأكثر من 170 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفًعا 37.80 نقطة ليقفل عند مستوى 11410.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 106 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الغاز، وكيمانول، وسابك للمعذيات الزراعية، وبحر العرب، والبحر الأحمر، الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات العقارية، ومعدنية، وجبل عمر، ونادك، وبوبا العربية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.11% و 4.19%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، كيان السعودية، إعمار، الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات سابك، وأرامكو السعودية، والإنماء، وكيمانول، وشمس، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 56.39 نقطة ليقفل عند مستوى 25558.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 54 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 449 ألف سهم تقاسمتها 2003 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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