★ ★ ★ ★ ★

لتعزيز العمل المشترك بما يخدم أهدافها وتوجهاتها الاستراتيجية في مجالات الوجبات مسبقة التجهيز

وُقّعت اليوم الأربعاء، في مدينة الرياض، مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة، وشركة الخطوط السعودية للتموين؛ لتعزيز العمل المشترك والتعاون بين الطرفين، بما يخدم أهدافهما وتوجهاتهما الاستراتيجية في مجالات الوجبات الغذائية مسبقة التجهيز.

وتتضمن الاتفاقية الموقعة اليوم بمقر الإدارة العامة للتغذية في وزارة الصحة، مذكرة تفاهم لإنشاء مركز بحثي مشترك متخصص في الغذاء والسلامة الغذائية والتغذية، داخل مبنى شركة الخطوط السعودية للتموين بالرياض.

وقّع مذكرة التفاهم من جانب الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة، مديرها العام مشاري بن حمد الدخيل، فيما مثَّل شركة الخطوط السعودية للتموين رئيسها التنفيذي وجدي بن محمد الغبان، وتهدف إلى خلق شراكة لتحفيز القطاع الخاص بتأسيس شركة مساهمة لخدمات التغذية في مجالات الإدارة والتشغيل وتطوير المنشآت التغذوية في سبيل إعداد وتقديم الوجبات الغذائية الصحية؛ وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية الصحية، وتدريب كوادر الوزارة على تطبيق أسس التقنية الحديثة في مجالات التغذية.

وأكد المدير العام للإدارة العامة للتغذية مشاري بن حمد الدخيل، أهمية الاتفاقية الموقعة مع شركة الخطوط السعودية للتموين؛ لكونها تأتي من منطلق توجيهات قيادة الوزارة؛ وعلى رأسهم الوزير الدكتور توفيق الربيعة؛ لتطوير منظومة التغذية بمايحقق نقلة نوعية في الأداء التشغيلي والكفاءة والجودة في تقديم الرعاية التغذوية للمرضى.

وأوضح "الدخيل" أن أحد الأسباب المهمة التي حفزت على عقد هذه الشراكة؛ يعود إلى الريادة التي تتمتع بها شركة الخطوط السعودية للتموين في التموين التغذوي مسبق التجهيز (مركزي) وفي السلامة الغذائية، وهو ما تبرهنه الشهادات النوعية التي حصدها قسم مراقبة الصحة والجودة والمعايير فيها.

من جهته، ثمَّن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين وجدي بن محمد الغبان، توقيع مذكرة التفاهم، مبينًا أنها تأتي امتدادًا للتعاون مع الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة، والمستمر منذ 6 سنوات تقريبًا، وتحديدًا منذ عام 1438هـ، وستكون بمثابة نقلة نوعية للجانبين؛ لكونها تُعزز مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم التعاون بين الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة، وشركة الخطوط السعودية للتموين، على تطوير مفهوم العلاقة بين التغذية والصحة، وتبادل الخبرات والتجارب مع شركات التموين الغذائي الأخرى، والتعاون مع مراكز الأبحاث الأخرى في هذا المجال الحيوي، وتدريب الكوادر التخصصية، وتحسين قوائم الطعام والأنظمة الغذائية، وتطوير إجراءات إنتاج الوجبات الغذائية مسبقة التجهيز (المجمدة)، والوجبات المطهوّة والأصناف الغذائية طويلة الأجل.