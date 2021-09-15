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شهد أحد أفواج المدرعات الهندية تدرب أفراده على إجلاء دبابة «تي – 90 إس» روسية الصنع وقام الأفراد لهذا الغرض بتركيب حبال في مقدمة الدبابة.

في الفيديو الذي تم تداوله بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، تم رصد ما يزيد عن 20 فردا من العسكريين والمدنيين وتمكنوا من تحريك الدبابة لتقطع مسافة ما، مع العلم أن وزنها تفوق 46000 كيلوغرام.

يذكر أن دبابة Bhishma (تي – 90) غالبا ما تشارك في العروض العسكرية لاستعراض قدرة القوات البرية الهندية حيث تجتاز مختلف الحواجز وحتى تحقق قفزات إلى مسافة تبلغ العديد من الأمتار.