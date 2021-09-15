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لتقليل فرص الإصابة بالخرف: أطعمة يمكنك الاعتماد عليها

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لتقليل فرص الإصابة بالخرف: أطعمة يمكنك الاعتماد عليها لتقليل فرص الإصابة بالخرف: أطعمة يمكنك الاعتماد عليها

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يصاب الكثير من الشخاص بالخرف، في عمر محدد، بعض الحالات تكون لأسباب طبية والبعض الآخر يكون بسبب نظام صحي وغذائي غير صحيح.

أشار بحث جديد نشرته « اليوم»، إلى أن اعتماد أنظمة غذائية معينة يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب ويحد من خطر الإصابة ببعض أشكال الخرف.

ورصد البحث الطعام الذي يجب أن تفكر في إزالته من نظامك الغذائي لتقليل مخاطر الإصابة بالخرف، وهم:

جرب استبدال الأطعمة المقلية من مطاعم الوجبات السريعة بالأطعمة الكاملة المطبوخة في المنزل، واختر زيتا مثل زيت الزيتون بدلا من ذلك، إذا كنت تقوم بقلي أي شيء في المنزل.

يوصي نظام «مايند» الغذائي بتناول الجبن أقل من مرة واحدة في الأسبوع.

حاول أن تحد من تناولك إلى أقل من ملعقة واحدة في اليوم من الزبدة ويعد زيت الزيتون خيارا أفضل وفقا لنظام «مايند» الغذائي.

وتقترح جمعية ألزهايمر أن نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي (أساس نظام مايند الغذائي) يمكن أن يساعد في الحفاظ على وظائف المخ، وهم: الخضروات، التوت، المكسرات، زيت الزيتون، كل الحبوب، السمك، الفاصوليا، الدواجن.

المصرى اليوم

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