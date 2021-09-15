أخبار عاجلة

إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر -
«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي -
لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان -
الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الإثنين المقبل .. وانخفاض درجات الحرارة وأمطار غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مجلس الأمن الدولي يوافق بالإجماع علي بيان رئاسي قدمتة تونس حول سد النهضة

Print
مجلس الأمن الدولي يوافق بالإجماع علي بيان رئاسي قدمتة تونس حول سد النهضة مجلس الأمن الدولي يوافق بالإجماع علي بيان رئاسي قدمتة تونس حول سد النهضة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

علمت «المصري اليوم» أن مجلس الأمن الدولي سيوافق بالإجماع في جلسته عصر اليوم الأربعاء بتوقيت نيويورك على البيان الرئاسي الذي قدمتة تونس العضو في مجلس الأمن الدولي بطلب من والسودان حول سد النهضة الاثيوبي .

وكشفت مصادر دبلوماسية عربيه وأفريقية بالأمم المتحدة عن أن الاجراء الصامت لتمرير المسودة التي قدمتها تونس بطلب من مصر والسودان انقضى ظهر امس الاول الثلاثاء دون كسر الاجراء أو طلب تعديلات من أي دولة عضو في مجلس الأمن الدولي ومن ثم تحقق التوافق على البيان الرئاسي .

وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى اهمية اعتماد المجلس للبيان الرئاسي بالاجماع وبالتالي أصبح ملزما.

ولفتت المصادر إلى أن البيان تشمل بنوده تشجيع مجلس الأمن الدولي الدول الثلاث «مصر وإثيوبيا والسودان» على استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الافريقي بصورة حثيثة للتوصل لاتفاق ملزم خلال مدة زمنية معقولة، كما يشجع المراقبين المشاركين أو الذين ستتم دعوتهم من الدول الثلاث على مساندة المفاوضات بهدف تسهيل حل القضايا العالقة.

جدير بالذكر وزير الري والموارد المائية السوداني بروفيسر ياسر عباس، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي؛ سيلشي بيكلي، احتجاج السودان على البيانات الفنية التي زودت بها إثيوبيا السودان في يوليو الماضي، والمتعلقة بملء سد النهضة.

وقال وزير الري السوداني في خطاب لنظيره الإثيوبي، إن تزويد السودان بمعلومات غير دقيقة وغير مكتملة يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وسرد عباس في الخطاب الذي ارسله بتاريخ 13 سبتمبر الجارى وبعث بصورة منه إلى رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الأضرار التي لحقت بالسودان جراء المعلومات الخاطئة وعدم التنسيق في الملء.

وحث وزير الري السوداني نظيره الإثيوبي على قبول عملية الوساطة المعزّزة بقيادة الاتحاد الأفريقي لمساعدة الأطراف في الوصول لاتفاق مرض حول سد النهضة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محمد الخولي: علي ماهر حرض أحمد رفعت ضد المصري

محمد الخولي: علي ماهر حرض أحمد رفعت ضد المصري

مصرع وإصابة 13 عامل في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المنصورة - جمصة

مصرع وإصابة 13 عامل في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المنصورة - جمصة

مصرع طالب صعقًا بالكهرباء خلال إنقاذ جيرانه من حريق (فيديو)

مصرع طالب صعقًا بالكهرباء خلال إنقاذ جيرانه من حريق (فيديو)

عقوبة مالية قاسية ..أول قرار من الخطيب بعد خسارة السوبر المصري

عقوبة مالية قاسية ..أول قرار من الخطيب بعد خسارة السوبر المصري