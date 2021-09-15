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حسن يوسف: ندمت على المشاركة في هذا الفيلم

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حسن يوسف: ندمت على المشاركة في هذا الفيلم حسن يوسف: ندمت على المشاركة في هذا الفيلم

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كشف الفنان المصري حسن يوسف عن الأعمال التي قدمها وندم عليها، مؤكدا أنه قبل بها بسبب حاجته للمال.

وقال حسن يوسف، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، إنه ندم على المشاركة في فيلم «ثورة البنات» مع نادية لطفي، في عام 1964، ووصف هذه الأعمال بـ«الركيكة»، مؤكدا أنه في الوقت الحالي يحافظ على تاريخه الفني ولا يقبل بأي عمل يعرض عليه.

وأشار إلى أنه رفض مؤخرا أحد الأعمال التي عرضت عليه بسبب الأجر، بعدما طلب 5 ملايين جنيه، لكن الشركة أرادت دفع 3 ملايين فقط، فذهب العمل لممثل آخر.

وتطرّق حسن يوسف للحديث عن زوجته الفنانة شمس البارودي، كاشفا أنه عرض عليها برنامج تلفزيوني مقابل 20 مليون جنيه، تظهر فيه لتتحدث عن حياتها ومسيرتها الفنية وذكرياتها، لكنها رفضت متمسكة بقرار ابتعادها.

وأكد أنه لم يشعر بالغيرة على زوجته في الأعمال التي قدمتها قبل اعتزالها، مشيرا إلى أنها قدمت الأدوار مثلها مثل أي فنانة تقوم بعملها، مؤكدا أنه يحب مشاهدة أعمالها ويتناقشان حولها.

المصرى اليوم

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