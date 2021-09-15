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"سكني": نمو أعداد المستفيدين إلى 145 ألف أسرة حتى أغسطس 2021

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"سكني": نمو أعداد المستفيدين إلى 145 ألف أسرة حتى أغسطس 2021 "سكني": نمو أعداد المستفيدين إلى 145 ألف أسرة حتى أغسطس 2021
استمراراً لجهوده في توفير الحلول والخدمات لتمكين الأسر من التملّك

كشف برنامج "سكني" عن نمو أعداد الأسر المستفيدة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلى 145.309 أسرة منذ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، منها 115.038 أسرة سكنت منازلها، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في توفير الحلول والخدمات السكنية المُيسرة لتمكين الأسر من التملّك السكني باستحقاق فوري، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030 للوصول بنسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030.

وذكر البرنامج، في بيان صحافي اليوم، أن الخيارات التي استفادت منها الأسر السعودية شملت الوحدات السكنية الجاهزة و"تحت الإنشاء"، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي، إضافة إلى عدد من الخدمات السكنية الأخرى، مثل: (إصدار شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية، والاستفادة من المستشار العقاري، والتسجيل والاستحقاق الفوري والتصاميم الهندسية)، وذلك ضمن إجراءات سهلة وميسّرة عبر تطبيق "سكني".

وسجّل مجموع أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة منذ بداية العام 2021 حتى شهر أغسطس الماضي 61.886 أسرة، فيما استفادت 45.816 أسرة من خيار البناء الذاتي، ونحو 22.431 أسرة من خيار الأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، و15.176 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

ولفت البرنامج إلى استمرار أعمال التنفيذ والبناء للمشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تمهيداً للبدء في تسليمها للأسر المستفيدة، ضمن 106 مشاريع توفّر أكثر من 146 ألف وحدة سكنية متنوعة بمتوسط يصل إلى 700 ألف ريال، وتتوزّع معظمها في الضواحي السكنية الكبرى التي توفّر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس مع المرافق والخدمات المتنوعة في الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة وخميس مشيط.

ويتيح البرنامج حجز واختيار جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية ضمن إجراءات سهلة وميسّرة عبر تطبيق وموقع "سكني"، إلى جانب الاستفادة من تسهيلات إضافية مثل المستشار العقاري، والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية النموذجية و"المقاول المعتمد"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري وإصدار رخص البناء إلكترونياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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