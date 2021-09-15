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كلية الاتصالات بالرياض تنظم لقاءً توظيفياً لخريجيها

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من حملة الدبلوم في تخصص أنظمة الشبكات والاتصالات

كلية الاتصالات بالرياض تنظم لقاءً توظيفياً لخريجيها

عقدت إدارة التنسيق الوظيفي في كلية الاتصالات والمعلومات اليوم لقاءً توظيفياً لخريجي الكلية من حملة شهادة الدبلوم في تخصص أنظمة الشبكات والاتصالات، حيث قدمت شركة التقنية للاتصالات، إحدى الشركات المشغلة لمشاريع شركة STC، أكثر من 70 وظيفة لحملة هذه التخصصات.

وقد تم تحديد يومي الأربعاء والخميس الموافقين 15 و16 سبتمبر موعداً لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين في مقر الكلية في حي المرسلات بالرياض، والذي شهد إقبالاً كبيراً من الخريجين تم من خلاله تنظيم اللقاء من قبل الإدارات المعنية في الكلية مع اتباع الإجراءات الاحترازية في مداخل الكلية وفي مسرح الكلية المخصص للقاء.

وقال المهندس إبراهيم النويصر مدير إدارة التنسيق الوظيفي في الكلية: هذا اللقاء يأتي امتداداً لحرص الكلية على التعاون مع الجهات الموظفة - الحكومية والخاصة - لتوفير الفرص الوظيفية لخريجي الكلية.

وأوضح أنه تم بالفعل التنسيق مع شركات أخرى لإقامة لقاءات توظيفية مشابهة في المستقبل القريب.

كلية الاتصالات بالرياض تنظم لقاءً توظيفياً لخريجيها

كلية الاتصالات بالرياض تنظم لقاءً توظيفياً لخريجيها

كلية الاتصالات بالرياض تنظم لقاءً توظيفياً لخريجيها

كلية الاتصالات بالرياض تنظم لقاءً توظيفياً لخريجيها

كلية الاتصالات بالرياض تنظم لقاءً توظيفياً لخريجيها

كلية الاتصالات بالرياض تنظم لقاءً توظيفياً لخريجيها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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