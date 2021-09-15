آخرهن شابة سعودية.. 3 سيدات عربيات يقتحمن مهنة «الحلاقة» مؤخرًا

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منذ ثلاثة أيام، أثارت الشابة السعودية وفاء صقر الجدل، بعد كشفها عن المهنة التي اعتمدتها لنفسها وهي مهنة الحلاقة، من خلال فيديو نشره الناشط السعودي عبدالرحمن المطيري، لتكون بذلك أول امرأة في المملكة العربية السعودية تمارس هذه المهنة.

الشابة السعودية تصدرت محركات البحث وأبحت ترند في غضون ساعات من انتشار قصتها لتتصدر كلمة «أول حلاقة سعودية» موقع تويتر في السعودية بحثًا عن قصة الفتاة التي شاركت في سيل كسر القواعد بالمملكة.

وتمارس وفاء صقر مهنتها داخل منزلها، من خلال قص شعر الأطفال وليس الرجال أو النساء.

اقتحام الشابة السعودي لمهنة كانت تقتصر على لرجال، حصل على إشادة واسعة من قبل المتابعين السعودين، إذ قال حساب يدعى يوسف البلوى: «المستحيل ليس سعودي، فعلاً هذي الموهوبة تستحق الدعم عطوني رأيكم بالإبداع».

كما قال حساب باسم فهد الأحمدي: «نموذج رائع لبنت الوطن، كان حلم أن نشاهد حلاقة سعودية واليوم مع بنتنا وفاء تحقق وأصبح حقيقة، نحتاج مثل وفاء في أكثر من مدينة».

النموذج السعودي ليس الأول

اقتحام الفتاح السعودية لمجال الحلاقة يعد الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، لكن عدد من السيدات اتجه نحو نفس الخطوة في الآونة الأخيرة في عدة دول عربية، رافعات شعار الحلاقة ليست قاصرة على الرجال.

عبير جمال

هي فتاة مصرية كانت تمارس مهنتها كـ«حلاق رجالي» على مدار العشر سنوات السابقة وفي هدوء، رغبة منها في التطور والشعور بالاختلاف، معللة ذلك بقولها: «حبيت أبقى مختلفة».

بدأت عبير مهنتها كـ«كوافير حريمي» لكن مع مرور الوقت قررت التحول لتكون «حلاق رجالي»، وكشفت قصتها مؤخرًا في تصريحات لـ «المصري اليوم».

غادة كعكاني

رغم الحرية التي تتمتع بها النساء في لبنان، إلا أن مجال الحلاقة أيضًا كان قاصرًا على الرجال، القاعدة التي كسرتها سيدة لبنانية تدعى غادة كعكاني.

غادة كعكاني

غادة كعكاني استهوتها فكرة الحلاقة للرجال، فاتخذت خطوات جادة نحو هدفها تاركة عملها في أحد المصارف بلبنان، لممارسة مهنتها الجديدة دون النظر إلى القواعد العامة.

غادة كعكاني

وأعربت السيدة اللبنانية في تصريحات صحفية عن سعادتها بممارسة العمل المفصل لديها، موضحة أنها غير نادمة على ترك وظيفتها بالمصرف.

غادة كعكاني لبنانية تعمل "حلاق رجالي"

غادة كعكاني