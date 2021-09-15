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نقيب البيطريين: «استراتيجية حقوق الإنسان» وضعت خارطة طريق لإحياء العمل النقابي

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نقيب البيطريين: «استراتيجية حقوق الإنسان» وضعت خارطة طريق لإحياء العمل النقابي نقيب البيطريين: «استراتيجية حقوق الإنسان» وضعت خارطة طريق لإحياء العمل النقابي

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أكد الدكتور خالد سليم، نقيب عام الأطباء البيطريين، رئيس الاتحاد العام للأطباء البيطريين العرب، تأييده ودعمه الكامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021/2026، لما تمثله من استمرارا لسياسات الرئيس عبدالفتاح ، في التوسع في الحقوق الاجتماعية والسياسية والمدنية، ومن بينها التشكيلات النقابية والتأكيد على حق الانضمام لها واستقلالها.

وأوضح سليم، أن الاستراتيجية وضعت خارطة طريق لإعادة إحياء دور العمل النقابي المهني، ارتكزت على عدة محاور أهمها تفعيل مشاركة النقابات المهنية في إعداد مشروعات القوانين المتصلة بشئونها، وتكثيف التواصل مع بخصوص السياسات المتصلة بالشئون المهنية، وإنشاء لجنة تنسيقية تضم الحكومة ومجالس النقابات المهنية لتعزيز التواصل فيما بينهم، لافتا إلى أن ذلك يعكس اهتمام الدولة ومؤسساتها بإشراك النقابات في خططها لتطوير المهن بما يواكب التطور الذي يشهده العالم في كافة التخصصات، وكذلك وضع النقابات وتشكيلاتها ضمن اهتمامات الدولة.

وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى أن استهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إصدار تعديلات تشريعية منظمة للعمل النقابي، يؤكد إطلاع الدولة وأجهزتها على أهم مشكلات النقابات وقوانينها التي أًصبحت لا تلائم متطلبات أعضائها، موضحا أن قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم 48 لسنة 1969، قد مر عليه حوالى 52 عام دون تغيير رغم التطور السريع الذي شهدته مهنة الطب البيطري والتوسع في تخصصاتها، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في أعداد أعضاء الجمعية العمومية، والذى انعكس سلبا على العديد من القضايا المهنية والخدمات للأعضاء.

المصرى اليوم

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