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بعد 130 عام من إنشائها.. رئيس الإنجيلية يفتتح كنيسة الكوم الأخضر في المنيا

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بعد 130 عام من إنشائها.. رئيس الإنجيلية يفتتح كنيسة الكوم الأخضر في المنيا بعد 130 عام من إنشائها.. رئيس الإنجيلية يفتتح كنيسة الكوم الأخضر في المنيا

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يفتتح رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، مساء اليوم الأربعاء، الكنيسة الإنجيلية بالكوم الأخضر مغاغة بمحافظة المنيا، بعد تجديدها بالكامل، والتي تم تأسيسها عام ١٨٨٩ وتعد أحد أقدم الكنائس الإنجيلية التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، والسادة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، والقيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.

وفي نفس السياق وبحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يفتتح رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، مساء غدا الخميس الكنيسة الإنجيلية بالناصرية- الفتح بمحافظة أسيوط بعد إعادة بنائها بالكامل، ورسامة عدد من الشمامسة والشيوخ من أبناء الكنيسة.

المصرى اليوم

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