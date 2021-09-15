أماكن وتفاصيل حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» للحصول على لقاح كورونا

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‎أطلقت وزارة الصحة حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» الخاصة بتطعيم المواطنين بلقاح كورون وتشجيعهم على الأمر.

ماذا تعرف عن حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»؟

تهدف تشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع:

www.egcovac.mohp.gov.eg

تأتي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا .

الحملة ستنطلق اليوم بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ثم تجوب باقي المحافظات تباعًا.

تستمر لمدة 10 أيام، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

تم تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة ومجهزة تجوب كل محافظة، إلى جانب 6 سيارات إضافية تضم فرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم.

كل أتوبيس يضم 30 فردًا من فرق التواصل المجتمعي المدربة على أعلى مستوى يرتدون زيا مخصصا لذلك، ومزودين بأجهزة «تابلت» متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح.

سيقوم أفراد التواصل المجتمعي بتسليم حقيبة هدايا لكل شخص يقوم بالتسجيل، تضم (كاب، وقلم، وبلوك نوت، وفلاشة، ومج حراري، وتيشرت)

من المقرر أن تجوب هذه الفرق مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات وأمام محطات المترو.

فور عملية التسجيل تصل الرسالة النصية للمواطن لتلقي اللقاح بأقرب مركز شباب ضمن المراكز التي تم تخصيصها للتطعيم، مشيرة إلى أنه حتى من قام بالتسجيل مسبقا، ولم تصله إفادة بمكان تلقي اللقاح، سيتم إبلاغه بأقرب مركز يمكن أن يحصل فيه على التطعيم.

تستهدف الوصول لأكبر عدد من المواطنين لتسجيل بياناتهم وتسهيل حصولهم على اللقاحات في أسرع وقت وذلك في إطار خطة الدولة لتطعيم 40% من الفئات المستهدفة بنهاية العام الجاري.

تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

من المقرر أن تبدأ اليوم الأربعاء وغدا بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ثم تنتقل الحملة يوم الجمعة إلى محافظات القليوبية، والفيوم، والدقهلية، ثم تجوب سيارات الحملة محافظات كفر الشيخ، وبني سويف، والشرقية يوم السبت المقبل، تليها محافظات الغربية، والمنيا، والإسماعيلية يوم الأحد،.

تواصل عملها في محافظات دمياط، وأسيوط، وبورسعيد يوم الاثنين، ثم تنتشر في ربوع محافظتي المنوفية، والسويس يوم الثلاثاء، وتنتقل إلى محافظتي البحيرة، وسوهاج يوم الأربعاء، على أن تواصل يوم الخميس سيرها في أنحاء محافظة قنا، ومنها إلى الأقصر يوم الجمعة، وتختتم نشاطها يوم السبت بمحافظة أسوان.