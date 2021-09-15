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أسوان تواصل تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في 56 وحدة صحية

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أسوان تواصل تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في 56 وحدة صحية أسوان تواصل تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في 56 وحدة صحية

واصلت مديرية الشؤون الصحية بأسوان تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح للكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكد المحافظ على ضرورة توفير الرعاية الصحية المتكاملة لمواطنى المحافظة ولاسيما في المناطق النائية والأكثر إحتياجاً، وأيضاً داخل قرى حياة كريمة لتقديم أفضل خدمة طبية وتحقيق أكبر إستفادة ممكنة من المبادرات الرئاسية المتعددة بما يصب في صالح المواطن الأسواني .

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي ومتابعة الأمراض المزمنة لمن هم في سن الـ 40 عاماً وأكثر مثل ارتفاع ضغط الدم ومرضى السكري والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين عن كيفية متابعة هذه الأمراض بشكل دورى، لافتاً إلى أن المبادرة تعمل أيضاً للكشف على الفئة العمرية من 18 إلى 40 عاماً ممن يعانون من ارتفاع في ضغط الدم، وإرتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، كما يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين حيث يشرف على أعمال المبادرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية بقيادة الدكتور محمود عبدالعزيز .

وأشار إيهاب حنفى، بأن المبادرة تعمل من خلال 56 وحدة مختلفة على مستوى المحافظة لتغطية كافة القرى والنجوع بالمدن والمراكز وحتى يتمكن كافة مواطني أسوان من الكشف المبكر للإعتلال الكلوى ومتابعة الأمراض المزمنة وغير السارية بما يساهم في الحد من مضاعفات ووفيات هذه الأمراض بالشكل المطلوب .

المصرى اليوم

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