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رئيس جامعة بنى سويف يرأس اجتماعي «مركز التعلم المدمج» و«إدارة الوافدين»

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رئيس جامعة بنى سويف يرأس اجتماعي «مركز التعلم المدمج» و«إدارة الوافدين» رئيس جامعة بنى سويف يرأس اجتماعي «مركز التعلم المدمج» و«إدارة الوافدين»

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، اجتماعي مجلس إدارة مركز التعلم المدمج واللجنة العليا للوافدين، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عباس مدير مركز التعلم المدمج، والدكتور أيمن غنيم المنسق العام لإدارة الوافدين، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلسي الإدارة.

وخلال اجتماع مركز التعلم المدمج تم مناقشة عدد من الموضوعات منها، الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد وإعداد الجداول الدراسية والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإجراءات تطبيق نظام التعليم الهجين تماشيا مع توجهات المجلس الأعلى للجامعات كما تم مناقشة إمكانية تنظيم يوم تعريفي للطلاب الجدد للتعريف بالمركز وبرامجه المتنوعة والمواد التي يتم تدريسها.

كما تم مناقشة الإعلان عن المنح المقدمة للطلاب الوافدين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، وكلية علوم ذوى الاحتياجات، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، ومعهد علوم وتطبيقات الليزر، ومعهد دراسات علوم المسنين، ومعهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعهد النباتات الطبية والعطرية وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للوافدين.

المصرى اليوم

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