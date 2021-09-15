محافظ أسوان يوجه بسرعة تنفيذ مشروع تطوير مزلقان الخلاصاب بتكلفة 2.3 مليون جنيه

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بالإسراع في معدلات تنفيذ الأعمال الجارية لتطوير مزلقان الخلاصاب بقرية أبوالريش، وذلك بعد الشكاوى المتعددة من أهالى القرية أثناء زيارة المحافظ لها عن سوء حالة المزلقان وتأثيره على الحركة المرورية على طريق أسوان / القاهرة الزراعى.

وقامت الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل بجهود متواصلة خلال الفترة الأخيرة في هذا الإتجاه حيث أوضح المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة العاشرة للطرق والكبارى بأن مشروع تطوير مزلقان الخلاصاب تصل تكلفته إلى 2.3 مليون جنية شاملة أعمال إحلال وتجديد وتغيير مسارات البنية الأساسية من شبكات مياه الشرب والكهرباء والإتصالات بالتنسيق مع جهات المرافق والهيئة العامة للسكك الحديدية، بجانب أعمال الحفر الميكانيكى، لافتاً إلى أنه تم أيضاً إزالة وقطع التربة الأسفلتية ليعقب ذلك تنفيذ أعمال إحلال تربة الأساس، ثم تركيب البلاطات الخرسانية بطول 200م لتحمل الأوزان العالية في ظل سير سيارات النقل الثقيل المحملة بكتل الجرانيت والرخام والمواد المحجرية وغيرها

وكشف عيد كرومر بأنه تم إنهاء المشروع بنسبة 50 % ومخطط نهوه في مطلع نوفمبر القادم لتسهيل حركة دخول وخروج المركبات للمزلقان وعلى الطريق الزراعى من أجل راحة الركاب والسائقين، بالإضافة إلى قيام الهيئة العامة للسكك الحديدية بإعادة تخطيط هذه المنطقة بما يتناسب مع تهيئتها ضمن مشروع خط السكك الحديدية الجديد أسوان / توشكى / أبوسمبل السياحية / وادى حلفا .