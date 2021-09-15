أخبار عاجلة

رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان -
الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الإثنين المقبل .. وانخفاض درجات الحرارة وأمطار غدًا -
محمد صلاح في القائمة برصيد 41 مليون دولار .. ترتيب لاعبي كرة القدم الأعلى دخلاً في العالم -
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مكة والمرتفعات -
مستشار الزمالك : ما فعله لبيب في ملف النقاز إهمال وربنا نصر مرتضى عليه -
«السياحة» تنظم ورشة عمل للقيادات لاستعراض ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج -
العسال لحسين لبيب: كفاية حرب علي مرتضي منصور وركز مع النادي شوية -
محافظة الجيزة تضبط ٦٤ مركبة وتروسيكل وسيارات باعة جائلين ببولاق الدكرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

السبت بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون الأغنام والماعز بالمنيا

Print
السبت بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون الأغنام والماعز بالمنيا السبت بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون الأغنام والماعز بالمنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا عن بدء أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة (الأغنام والماعز) والترقيم والتسجيل، والتي تنطلق السبت القادم الموافق 18 سبتمبر بكافة مراكز ومدن المحافظة وتستمر لمدة شهر.

أوضح الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة تستهدف تحقيق أقصى درجات الوقاية من مرض طاعون المجترات وتحصين الأغنام والماعز لضمان عدم إصابتها به، مشيراً إلى أن فعاليات الحملة تشمل جميع الوحدات البيطرية والتي يصل عددها إلى 105 وحدة، والقري وتوابعها، بمختلف أنحاء المحافظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق

محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان

محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان