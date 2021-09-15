السبت بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون الأغنام والماعز بالمنيا

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أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا عن بدء أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة (الأغنام والماعز) والترقيم والتسجيل، والتي تنطلق السبت القادم الموافق 18 سبتمبر بكافة مراكز ومدن المحافظة وتستمر لمدة شهر.

أوضح الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة تستهدف تحقيق أقصى درجات الوقاية من مرض طاعون المجترات وتحصين الأغنام والماعز لضمان عدم إصابتها به، مشيراً إلى أن فعاليات الحملة تشمل جميع الوحدات البيطرية والتي يصل عددها إلى 105 وحدة، والقري وتوابعها، بمختلف أنحاء المحافظة.