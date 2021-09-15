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نجم السابق: «أي حد ينكر دور جنش يبقى جاحد»

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نجم الزمالك السابق: «أي حد ينكر دور جنش يبقى جاحد» نجم السابق: «أي حد ينكر دور جنش يبقى جاحد»

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ترك رحيل محمود جنش حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عن القلعة البيضاء أثره البالغ على عدد كبير من نجوم القلعة البيضاء السابقين والحاليين.

وأعلن محمود جنش خلال الساعات الماضية عن رحيله بشكل رسمي عن نادي لمدة موسم على سبيل الإعارة، دون الكشف عن الفريق الذي سينتقل إليه.

في الوقت نفسه أعلن نادي الزمالك رسمياً عبر حسابه على تويتر عن رحيل جنش رسمياً إلى صفوف فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وعلق نجم نادي الزمالك ومنتخب السابق أحمد مجدي، على رحيل جنش عن القلعة البيضاء موجهاً رسالة مؤثرة للاعب، قال فيها: ربنا يكرمك يا جنش يا محترم في القادم، أحد كباتن النادي الكبار اللي ليه بصمة في بطولات كتير في النادي، وأي حد يقول غير كده يبقي جاحد يا جنش يا أصيل.

كان جنش قد كتب عبر حسابه على انستجرام: اليوم أعلن رحيلي عن بيتي نادي الزمالك، على سبيل الإعارة لمدة موسم بناءً على قرار الإدارة الفنية والمدرب، ويعلم الله أنني لم أدخر جهداً أو نقطة عرق في سبيل خدمة بيتي نادي الزمالك، أتمنى التوفيق للفريق فيما هو قادم.

المصرى اليوم

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