إصلاح بروز حديدي بكوبري المحطة في «ببا» لتسهيل الحركة المرورية

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تابع رئيس مركز ومدينة ببا مدحت صلاح الإجراءات المنفذة بشأن المشكلة الخاصة برصد بروز حديدي بمدخل كوبرى المحطة بمدينة ببا، والذي بشكل خطرا على أمن وسلامة المارة وحركة السيارات، حيث تم استدعاء فنى لحام وتثبيت الجزء البارز وتغطيته بطبقة من الأسمنت المسلح لتسهيل الحركة وإزالة أسباب الشكوى.

كما قامت الوحدة المحلية برصد حالة بناء بدون ترخيص وتعدى على خط تنظيم الشارع العام داخل الحيز العمراني للمدينة وتم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، علاوة على تنظيم حملة لرفع إشغالات والتعديات بمدخل المدينة القبلي وشارع بورسعيد وكوبري المحطة ومنطقة قصر الثقافة.

كما تم رفع 150 طنا من المخلفات بمناطق متفرقة من شوارع وميادين ومحاور المدينة، فضلاً عن جمع القمامة المنزلية بدائرة مجلس قروي قمبش وطنسا والجزيرة وسدس وصفط راشين وصيانة أعطال الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بدائرة المركز، علاوة على تسوية وتمهيد طريق المحيط وإزالة الأتربة.