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2 أكتوبر محاكمة المتهمين في قضية «العائدين من الكويت»

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2 أكتوبر محاكمة المتهمين في قضية «العائدين من الكويت» 2 أكتوبر محاكمة المتهمين في قضية «العائدين من الكويت»

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حدّدت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة 2 أكتوبر المقبل، لنظر محاكمة 14 متهمًا في القضية المعروفة بـ«العائدين من الكويت».

تنظر محاكمة المتهمين أمام الدائرة الثانية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى.

وأحالت النيابة العامة المتهمين الـ14 إلى «الجنايات»، لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى تاريخ ديسمبر 2019، داخل جمهورية العربية وخارجها تولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولى الأول مسئولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسؤولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، تلك الجماعة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعى المسلحة التابعة لها، وتسللوا من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، إلى دولة السودان عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد.

المصرى اليوم

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