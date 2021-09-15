وفد كبرى المؤسسات والشركات اليابانية يشيد بالقدرات التصنيعية المتطورة لـ«العربية للتصنيع»

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قام مجلس الأعمال المصري- الياباني بتنظيم زيارة لوفد من كبري المؤسسات والشركات اليابانية العاملة في مصر لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وتضمن الوفد الياباني، كبار مسئولي هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، ومجلس الأعمال المصري الياباني ،ووكالة جايكا في مصر، وشركات إيتوشو كوربوريشن مصر، وميتسوبيشي كوربوريشن مصر، وتويوتا تسوشو مصر، وتويوتا موتورز الهندسية مصر، وشركة YKK مصر .

وتعد هذه الزيارة إستكمالا لما تم الإتفاق عليه مسبقا خلال مباحثات هامة مشتركة جرت، بمشاركة الفريق عبدالمنعم التراس وأعضاء الوفد الياباني، حيث تناولت عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية من خلال التعاون مع كبريات الشركات اليابانية، وتحديد آليات تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعة المختلفة ،ومنها الصناعات الإلكترونية والتحول الرقمي والبرمجيات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسيارات ووسائل النقل صديقة البيئة، ومجالات التصنيع المتعددة.

في هذا الصدد، أوضح «التراس» أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لعقد شراكة مع كبريات الشركات اليابانية والتي لنا تعاون متميز معها منذ تأسيس الهيئة، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون في المجال الصناعي بما يحقق الإستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، إلى جانب مناقشة إمكانية إشتراك الشركات اليابانية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة .

وقد تضمنت جولة الوفد الياباني بمصنع الإلكترونيات التابع للعربية للتصنيع، تفقد خطوط إنتاج أجهزة التليفزيون والشاشات التفاعلية والتابلت واللاب توب وأنظمة المراقبة الإلكترونية والإضاءة الحديثة والعدادات الإلكترونية ،وغيرها من المنتجات والأجهزة المنزلية حيث أبدوا أعجابهم بخطوط التجميع السطحي لمكونات البوردات والكروت (SMT)، والتي تتضمن ثلاثة خطوط إنتاج يابانية من إنتاج شركات FUJI وJUKE اليابانية.

كما تم عرض نموذج من الإبتكارات والإختراعات لشباب الخريجين، حيث تم استعراض جهاز صغير يمكنه تحويل أي سطح أملس إلى شاشة ذكية ،وقد أبدي الجانب الياباني اعجابه الشديد بمثل هذه الإختراعات المصرية المبتكرة.

ومن المقرر، استكمال زيارة الوفد الياباني لعدد من وحدات العربية للتصنيع في القريب العاجل، ومنها الشركة العربية الأمريكية للسيارات وايضا الشركة العربية للطاقة المتجددة، بهدف فتح مجالات جديدة من التعاون والشراكة .

من جانبهم، أكد تويوكازو فوكوياما رئيس مكتب مصر بهيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، أن السوق المصري جاذبا للإستثمارات اليابانية ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية، لافتا لحرص كبري الشركات اليابانية وتطلعها للمشاركة مع المؤسسات الصناعية المصرية لتنفيذ المشروعات القومية الكبري وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وبدوره، أشاد المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصرى الياباني، بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتطويرها وفقاً لمعايير الجودة العالمية ،مشيرا أن الشركات اليابانية متحمسة لعقد المزيد من الشراكات والتعاون مع «العربية للتصنيع» لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية في مجالات الصناعة المتعددة .