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إزالة حالتي تعد على أملاك الدولة في حلوان والبساتين

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إزالة حالتي تعد على أملاك الدولة في حلوان والبساتين إزالة حالتي تعد على أملاك الدولة في حلوان والبساتين

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في ظل حرص الدولة على أعلاء كلمه القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وفي اطار اعلان وزارة التنمية المحلية أطلق محافظة القاهرة الموجه ١٨ للقضاء على التعديات على أراضي الدولة.

شهد حي حلوان اليوم تنفيذ إزالة على أملاك الدولة بالعنوان الكائن شارع عمر بن عبدالعزيز ناحية حارة حسن حسام بالعقار رقم ٣٢ وهي عبارة عن غرفة بالطوب الأبيض على مساحة ٢٠م تقريبا، وقد تمت ازالتها حتي سطح الارض بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بحي حلوان والأجهزة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تحرير محضر إداري بقسم شرطة حلوان رقم ١١٦٠٩ لسنه ٢٠٢١

كما شهد حي البساتين إيقاف أعمال مخالفة تحويل من سكني لتجاري بالدور الأرضي بعمارة رقم ١٧ مدخل ٢ مساكن العرائس بمنطقة صقر قريش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

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