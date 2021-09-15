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أحمد فلوكس يعلن براءته من «إزعاج رجل أعمال» : سيكون شهرا مليئا بالردود الربانية

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أحمد فلوكس يعلن براءته من «إزعاج رجل أعمال» : سيكون شهرا مليئا بالردود الربانية أحمد فلوكس يعلن براءته من «إزعاج رجل أعمال» : سيكون شهرا مليئا بالردود الربانية

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أعلن الفنان أحمد فلوكس، القضاء حكم له بالبراءة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «إزعاج رجل أعمال»، موجها الشكر للقضاء المصري على عدالته .

وكتب«فلوكس»، في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، معلقًا على صورة من حكم المحكمة:«بسم الله الرحمن الرحيم.. رزقني الله بقضاء العادل الشامخ دائمًا أدامه الله على مصر نعمة وكان نصرة لكل مظلوم.. أول رد من الله عز وجل لكل من تعمد تشويه صورتي في أول قضية المعروفة إعلاميًا بخبر حبسي لإزعاج رجل أعمال».

وتابع: «براءة ورفض الدعوة.. وسيتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية والرجوع بالحق المدني للتشهير بي واستغلال اسمي.. وسيكون شهر ملئ بكل الردود الربانية على الجميع».

واكمل: «أتمنى من الإعلام وكل ما نشر خبر حبسي أن يكون منصف وأن ينشر خبر براءتي بنفس القوة والانتشار في كل مواقع مصر وخارجها بعد حملة التشويه التي حدثت.. أعلم أني سأشاهد آيات الله في رجوع حقي وإثبات براءتي في كل ما رايته طيلة السنتين... ربنا كبير».

المصرى اليوم

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