رسميًا..الجونة يعلن رحيل «نجويم»

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أعلن نادي الجونة رسميًا رحيل الكاميروني جوناثان نجويم، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب نادي الجونة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «نشكر لاعبنا الكاميرونى جوناثان نجويم على كل ما قدمه للنادي خلال الثلاثة مواسم السابقة ونتمنى له كل التوفيق في خطواته المقبلة».

وانتقل جوناثان نجويم إلى صفوف نادي فيوتشر إف سي، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، مقابل مليون دولار.

يذكر أن الجونة رحل عن صفوفه خلال الميركاتو الصيفي أكثر من لاعب على رأسهم الحارس أحمد عادل عبدالمنعم، الذي انتقل لصفوف الإسماعيلي والظهير الأيمن التونسي محمد الحبيب يكن والمهاجم محمد رجب، فضلا عن انتهاء إعارة كريم الطيب، من نادي بيراميدز.