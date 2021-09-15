رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال الكشف الطبي وتلقي لقاح كورونا للطلاب الجدد

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أكد الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، للطلاب الجدد المرشحين لكليات جامعة المنيا، أن الجامعة لا تدخر جهدا ًفي سبيل دعم احتياجاتهم، وتوفير الطمأنينة لهم من خلال توفير بيئة جامعية تحقق الأمان والسلامة من العدوى منذ اليوم الأول من الدراسة، داعيهم بالتزام بالضوابط التي وضعتها الجامعة خلال أعمال الكشف الطبي وتلقي لقاح كورونا، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وأن يحرصوا على المشاركة الفعالة في ممارسة الأنشطة الطلابية التي هي أساس لصقل شخصيتهم وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها، وذلك من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومكاتبها المنتشرة بجميع الكليات، موضحاً لهم أنهم مقبلين على مرحلة جامعة جديدة، يجب أن تكون حصيلة للعديد من المعارف والأنشطة التي تساعدهم على تكوين شخصياتهم وإعدادها للحياة العملية.

جاء ذلك خلال لقاءه بالطلاب الجدد بكلية الطب بصالتي الأنشطة بمتحف الفن الحديث خلال فعاليات الكشف الطبي وتلقي لقاح كورونا في يومه الأول، والتي رافق سيادته خلالها الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور حسام عبدالرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب، والأطباء أعضاء الإدارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة، والصيدلي محمد السمان عضو اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام فرحات أنه بدأت اليوم أعمال توقيع الكشف الطبي للطلاب الجُدد للعام الجامعي 2020- 2021، وفقاً للجداول الزمنية محددة لجميع كليات الجامعة العشرين ومعهدها للتمريض، والتي رُوعي فيها تقسيم الطلاب بالكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات تبعاً لحروفهم الأبجدية، وذلك اعتباراً من اليوم، وحتى الأحد السابع عشر من أكتوبر القادم، بصالات الأنشطة الطلابية خلف كلية الطب، وصالات الأنشطة بمتحف الفن الحديث، مضيفاً أنه عقب إجراءات الكشف الطبي يتم تطعيم الطلاب بلقاح فيروس كورونا، ولافتًا أن الجامعة قد أطلقت مبادرة «الجامعة.. حياة» بالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر، يقوم خلالها أعضاء الفريق باستقبال الطلاب خلال أيام الكشف الطبي؛ ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الزحام والتكدس، وتوجيههم إلى صالات الكشف الطبي وتلقي اللقاح، والدفع الإلكتروني عن طريق خدمات فوري، كما يتم خلال الكشف الطبي عرض انشطة مكاتب رعاية الطلاب بالجامعة وبالكليات، وعرض أنشطة الطلاب المميزين بها، وتوزيع حافظة تضم دليل تعريفي بالفريق، والأنشطة الطلابية، وماسك طبي وقلم.