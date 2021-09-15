الاسماعيلى يقترب من التعاقد مع صفقتين أفارقة خلال الميركاتو الصيفي

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يعكف طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الإسماعيلى على دراسة عدد من السير الذاتية للاعبين أفارقة تم عرضهم على النادى لاختيار الأفضل وضمه لصفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية، كما يواصل مدرب الإسماعيلى مناقشاته مع الجهاز الفنى بخصوص برنامج الاستعداد للموسم الجديد .

وأكد على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية في النادي الإسماعيلي أن الفريق اقترب من التعاقد مع لاعب أو اثنين من القارة الأفريقية خلال الأيام المقبلة، وأشار أبوجريشة في تصريحات تليفزيونية إلى أن سوق الانتقالات داخل مصر أصبح أكثر صعوبة، لافتًا لعدم رغبة فريقه في دخول مزاد على أي لاعب.

وقال أبوجريشة: سوق الانتقالات في مصر أصبحت صعبة جدًا على معظم الأندية، هناك ثلاثة أندية صاعدة للدوري الممتاز لديها قوة شرائية كبيرة جدًا.

واختتم: أعلم قلق جماهير الإسماعيلي لكن الأمور لن تكون سهلة، سنتعاقد مع لاعب أفريقي أو ربما اثنين، وسعرهما أرخص كثيرًا من أي لاعب مصري.

فيما أكد طلعت يوسف المدير الفني لنادي الإسماعيلي أن فريق الدراويش قادر على الخروج من كبوته، مشيراً إلى أن الفريق يحتاج للوقت للعودة إلى الطريق الصحيح.

وقال يوسف: النادي الإسماعيلي لا يمكن أحد الحديث عنه وشرف لأي شخص التواجد به، الأشخاص المتواجدة في الجهاز الفني متناغمة، الإسماعيلي من الأندية الجماهيرية التي من الصعب أن تخرجها من داخلك.

وأضاف: إذا كان الإسماعيلي يتعرض لكبوة في الفترة الأخيرة، فيمكنه أن يخرج منها خلال الفترة القادمة والتي ستستغرق بعض الوقت، وستسير الأمور في الطريق الصحيح.